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Ankara'da sahte içkiden can kaybı 81'e yükseldi

Ankara'da sahte içki nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 81'e çıktı. Soruşturmada gözaltına alınan 36 kişi tutuklandı.

Ankara'da sahte içkiden can kaybı 81'e yükseldi

Sahte içki nedeniyle can kayıpları artıyor. 'da son bir ay içinde hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e yükseldi.

36 KİŞİ TUTUKLANDI

Ankara'daki Cumhuriyet Başsavcılıklarının üreten ve ticaretini yapanlara yönelik soruşturmaları da sürüyor.

Bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı ve Polatlı Başsavcılıklarınca "kaçakçılık" ve "olası kastla ölüme sebebiyet verme" suçlarından başlatılan soruşturma dosyalarına, Adli Tıp Kurumu'nun toksikoloji raporları da eklendi.

Raporlara göre, Ankara'da 81 kişinin sahte içki nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Soruşturmada 36 şüpheli tutuklandı, 41 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı.

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ALKOLÜ NASIL TEMİN ETTİLER?

'da tutuklanan bazı zanlıların ifadesine NTV ulaşmıştı.

Verilen ifadeler, hem delil hem itiraf niteliğinde. Bu kişiler, içki ürettikleri alkolü internetten ya da sosyal medya platformundan buldukları sayfalardan sipariş ettiklerinden bahsettiler.

5 LİTRESİNİ 1000 TL'YE SATTILAR

Kargoda sıvı taşınmasının yasak olması nedeniyle zanlıların bu içkileri elden teslim ettikleri belirtildi. Şüphelilerin, verdikleri ifadelerde 5 litre etil alkolü internet üzerinden 1000 liraya satın aldıkları ortaya çıktı.

Bazı şüpheliler ise ürettikleri içkileri kendilerinin tüketeceğini iddia ettiler.

Sahte içkilerin bir dükkanda değil merdiven altında ya da metruk binalarda satıldığı tespit edildi.

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