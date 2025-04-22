Ankara'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 105'e çıktı
Ankara'da sahte içki sebebiyle 105 kişinin hayatını kaybettiği, devam eden soruşturmalarda 43 kişinin tutuklandığı bildirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan sahte içki üretim ve satışıyla ilgili soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 43'e çıktı, 50 şüpheli ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
Sahte içki kullanımı nedenile ölenlerin sayısı bugün 105'e yükseldi. 29 kişinin de yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.
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