Ankara'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 105'e çıktı

Ankara'da sahte içki sebebiyle 105 kişinin hayatını kaybettiği, devam eden soruşturmalarda 43 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Ankara'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 105'e çıktı

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan üretim ve satışıyla ilgili soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 43'e çıktı, 50 şüpheli ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Sahte içki kullanımı nedenile ölenlerin sayısı bugün 105'e yükseldi. 29 kişinin de yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

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