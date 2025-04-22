Ankara'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 105'e çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan sahte içki üretim ve satışıyla ilgili soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 43'e çıktı, 50 şüpheli ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.



Sahte içki kullanımı nedenile ölenlerin sayısı bugün 105'e yükseldi. 29 kişinin de yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.