Ankara'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 109'a yükseldi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sahte içki üretim ve satışı yapanlara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 44'e çıktı.

56 şüpheli ise adli kontrol tedbiri kapsamında serbest bırakıldı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 109'A YÜKSELDİ

Diğer yandan sahte içki kullanımı nedeniyle yahayatını kaybedenlerin sayısı bugün 109'a yükseldi.

29 kişinin de yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

ADLİ TIP KURUMU RAPORLARI EKLENDİ

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı ve Polatlı başsavcılıkları tarafından "Kaçakçılık" ve "Olası kastla ölüme sebebiyet verme" suçlarından başlatılan soruşturma dosyalarına, Adli Tıp Kurumu'nun toksikoloji raporları da eklendi.

Soruşturma kapsamındaki dosya sayısı 169 olurken, şüpheliler hakkında ayrı ayrı iddianame düzenleneceği belirtildi.