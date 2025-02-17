Ankara'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 54'e yükseldi
Sahte içki nedeniyle ölümler artıyor. Ankara'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 54'e yükseldi. 40 kişinin ise yoğun bakımdaki tedavileri devam ediyor.
Sahte içki nedeniyle can kayıpları artıyor. Bir ayda yaşamını yitirenlerin sayısı yüzü geçti. Soruşturma dosyasına giren toksikoloji raporlarına göre Ankara'da 54 kişi sahte alkolden hayatını kaybetti.
SAHTE İÇKİ SORUŞTURMALARI SÜRÜYOR
Ankara'daki cumhuriyet başsavcılıklarının sahte içki üreten ve ticaretini yapanlara karşı soruşturmaları sürüyor.
Bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı ve Polatlı başsavcılıklarınca "kaçakçılık" ve "olası kastla ölüme sebebiyet verme" suçlarından başlatılan soruşturma dosyalarına, Adli Tıp Kurumunun toksikoloji raporları da eklendi.
ANKARA'DA 54 KİŞİ SAHTE İÇKİDEN ÖLDÜ
Söz konusu raporlara göre, Ankara'da 54 kişinin sahte içkiye bağlı olarak yaşamını yitirdiği, 40 kişinin ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi.
28 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 28 şüphelinin tutuklandığı, 25 kişinin de adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenildi.
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