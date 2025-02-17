Ankara'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 54'e yükseldi

Sahte içki nedeniyle can kayıpları artıyor. Bir ayda yaşamını yitirenlerin sayısı yüzü geçti. Soruşturma dosyasına giren toksikoloji raporlarına göre Ankara'da 54 kişi sahte alkolden hayatını kaybetti.

SAHTE İÇKİ SORUŞTURMALARI SÜRÜYOR

Ankara'daki cumhuriyet başsavcılıklarının sahte içki üreten ve ticaretini yapanlara karşı soruşturmaları sürüyor.



Bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı ve Polatlı başsavcılıklarınca "kaçakçılık" ve "olası kastla ölüme sebebiyet verme" suçlarından başlatılan soruşturma dosyalarına, Adli Tıp Kurumunun toksikoloji raporları da eklendi.

ANKARA'DA 54 KİŞİ SAHTE İÇKİDEN ÖLDÜ



Söz konusu raporlara göre, Ankara'da 54 kişinin sahte içkiye bağlı olarak yaşamını yitirdiği, 40 kişinin ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi.

