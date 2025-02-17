Ankara'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 54'e yükseldi

Sahte içki nedeniyle ölümler artıyor. Ankara'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 54'e yükseldi. 40 kişinin ise yoğun bakımdaki tedavileri devam ediyor.

Ankara'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 54'e yükseldi

Sahte içki nedeniyle can kayıpları artıyor. Bir ayda yaşamını yitirenlerin sayısı yüzü geçti. Soruşturma dosyasına giren toksikoloji raporlarına göre 'da 54 kişi sahte alkolden hayatını kaybetti.

SORUŞTURMALARI SÜRÜYOR

Ankara'daki cumhuriyet başsavcılıklarının sahte içki üreten ve ticaretini yapanlara karşı soruşturmaları sürüyor.

Bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı ve Polatlı başsavcılıklarınca "kaçakçılık" ve "olası kastla ölüme sebebiyet verme" suçlarından başlatılan soruşturma dosyalarına, Adli Tıp Kurumunun toksikoloji raporları da eklendi.

ANKARA'DA 54 KİŞİ SAHTE İÇKİDEN ÖLDÜ

Söz konusu raporlara göre, Ankara'da 54 kişinin sahte içkiye bağlı olarak yaşamını yitirdiği, 40 kişinin ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi.

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28 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Öte yandan, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 28 şüphelinin tutuklandığı, 25 kişinin de adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenildi.

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