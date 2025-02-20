Ankara'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 63'e yükseldi
Ankara'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 61'dan 63'e yükseldi. 36 kişinin ise yoğun bakımda tedavileri devam ediyor. Yürütülen soruşturma kapsamındaysa 30 kişi hakkında tutuklama kararı verilirken, 38 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sahte içki nedeniyle can kayıpları artıyor. Ankara'da hayatını kaybedenlerin sayısı 61'den 63'e yükseldi.
Yoğun bakımda tedavileri sürenlerin sayısı ise 36'ya yükseldi.
30 KİŞİ TUTUKLANDI
Ankara'daki cumhuriyet başsavcılıklarının sahte içki üreten ve ticaretini yapanlara karşı soruşturmaları sürüyor.
Soruşturmalarda 30 kişi hakkında tutuklama kararı verilirken, 36 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı 99 soruşturma dosyası kapsamında sahte içki üretenlerin yakalanmasına ilişkin çalışmalar sürüyor.
ALKOLÜ NASIL TEMİN ETTİLER?
Ankara'da tutuklanan zanlıların ifadesine NTV ulaştı.
Verilen ifadeler, hem delil hem itiraf niteliğinde. Bu kişiler, içki ürettikleri alkolü internetten ya da sosyal medya platformundan buldukları sayfalardan sipariş ettiklerinden bahsettiler.
5 LİTRESİNİ 1000 TL'YE SATTILAR
Kargoda sıvı taşınmasının yasak olması nedeniyle zanlıların bu içkileri elden teslim ettikleri belirtildi. Şüphelilerin, verdikleri ifadelerde 5 litre etil alkolü internet üzerinden 1000 liraya satın aldıkları ortaya çıktı.
Bazı şüpheliler ise ürettikleri içkileri kendilerinin tüketeceğini iddia ettiler.
Sahte içkilerin bir dükkanda değil merdiven altında ya da metruk binalarda satıldığı tespit edildi.
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