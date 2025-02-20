Ankara'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 63'e yükseldi

ALKOLÜ NASIL TEMİN ETTİLER?

Ankara'da tutuklanan zanlıların ifadesine NTV ulaştı.



Verilen ifadeler, hem delil hem itiraf niteliğinde. Bu kişiler, içki ürettikleri alkolü internetten ya da sosyal medya platformundan buldukları sayfalardan sipariş ettiklerinden bahsettiler.

5 LİTRESİNİ 1000 TL'YE SATTILAR



Kargoda sıvı taşınmasının yasak olması nedeniyle zanlıların bu içkileri elden teslim ettikleri belirtildi. Şüphelilerin, verdikleri ifadelerde 5 litre etil alkolü internet üzerinden 1000 liraya satın aldıkları ortaya çıktı.



Bazı şüpheliler ise ürettikleri içkileri kendilerinin tüketeceğini iddia ettiler.



Sahte içkilerin bir dükkanda değil merdiven altında ya da metruk binalarda satıldığı tespit edildi.