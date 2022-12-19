Ankara'da saldırıya uğrayan müzisyen yoğun bakımdan çıktı

İlişkili Haberler Ankara'da saldırıya uğrayan müzisyen Mehmet Dudarık'ı sağlık durumuna ilişkin gelişme

Ankara'da bir eğlence mekanında uğradığı saldırı sonucu ağır yaralanan müzik grubu Piiz'in üyesi Mehmet Dudarık'ın (38), sevk edildiği Eskişehir Şehir Hastanesi’ndeki tedavisi sürüyor.



Dudarık, 4 günlük tedavinin ardından yoğun bakımdan çıkarak normal servise geçti.



NE OLMUŞTU?

Konser vermek için Ankara'ya giden Piiz grubunun davulcusu Mehmet Dudarık, iddiaya göre "Ayağıma bastın" diyerek başlayan tartışmada tanımadığı kişinin saldırısına uğramıştı.

Dudarık, eğlence mekanının önünde telefonla konuşurken dışarıya çıkan B.K.K.’nin yumruklu saldırısına uğradı.

Başına aldığı yumruk darbesiyle düşen Dudarık, yerde de defalarca yumruklandı. Ağır yaralanan Dudarık, arkadaşları tarafından Ankara İbn-i Sina Hastanesi’ne kaldırıldı.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Çankaya ilçesindeki bir eğlence mekanında verdikleri Konser sonrası Piiz Grubu üyesi Mehmet Durak’ı arkadaşının ayağına basılması gerekçesiyle çıkan tartışmada darp eden B.K.K. isimli şahıs 16.12.2022 günü yakalanarak gözaltına alınmış, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” ifadelerine yer verildi.