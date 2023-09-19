Ankara'da sanayi sitesinde yangın

Ankara Yenimahalle'deki sanayi sitesinde çıkan yangın kontrol altına alındı. 4 kişi dumandan etkilenirken, içeride 1 kişinin olduğu belirtiliyor.

Ankara'da sanayi sitesinde yangın

'nın Yenimahalle ilçesinde yer alan Gersan Sanayi Sitesi'ndeki minder üretimi yapılan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki iş yerine de sıçradı.

Ankara'da sanayi sitesinde yangın - 1

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

nedeniyle yükselen dumanlar, kentin birçok noktasından görüldü.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.

Dumandan 4 kişi etkilenirken, görgü tanıkları binada bir kişinin olduğunu belirtiyor.

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