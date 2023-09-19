Ankara'da sanayi sitesinde yangın

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yer alan Gersan Sanayi Sitesi'ndeki minder üretimi yapılan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki iş yerine de sıçradı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın nedeniyle yükselen dumanlar, kentin birçok noktasından görüldü.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.
Dumandan 4 kişi etkilenirken, görgü tanıkları binada bir kişinin olduğunu belirtiyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Ankara
- Yangın