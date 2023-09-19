Ankara'da sanayi sitesinde yangın: 2 ölü

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Tahsin Kahraman Caddesi'ndeki Gersan Sanayi Sitesi'nde minder üretimi yapılan iş yerinde öğle saatlerinde yangın çıktı.
Alevler kısa sürede bitişikteki iş yerine de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Yangında fabrikada muhasebe müdürü olarak çalışan Müge Çetin ile Irak uyruklu işçi Safire Acem yaşamını yitirdi.
Ölenlerin cansız bedenleri itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu dışarı çıkarılıp, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Dumandan etkilenen 1'i itfaiye eri 5 kişi, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.
Yangın, ekiplerin yaklaşık 2,5 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.
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