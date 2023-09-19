Ankara'da sanayi sitesinde yangın: 2 ölü

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Tahsin Kahraman Caddesi'ndeki Gersan Sanayi Sitesi'nde minder üretimi yapılan iş yerinde öğle saatlerinde yangın çıktı.

Alevler kısa sürede bitişikteki iş yerine de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

