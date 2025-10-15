Ankara'da sanayi sitesinde yangın

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, Ostim Organize Sanayi Bölgesi'nde polyester ve plastik maket üretimi yapan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İş yerinde soğutma çalışmaları sürerken, zarara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.