Ankara'da şarampole devrilen TIR alev aldı

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde şarampole devrildikten sonra yanan TIR söndürüldü.

Ankara'da şarampole devrilen TIR alev aldı

Başkenti Kırıkkale'ye bağlayan kara yolunun istikametinde seyir halinde olan Ferhat Yiğit idaresindeki boş konteyner taşıyan TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerleri aşarak şarampole devrildi.

Kazanın ardından sürücü kendi imkanlarıyla kurtulurken, TIR'da yangın çıktı. nedeniyle TIR'ın lastiklerinde ve bazı aksamlarında patlama meydana geldi.

Ankara'da şarampole devrilen TIR alev aldı - 1

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen TIR kullanılamaz hale geldi.

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