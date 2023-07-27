Ankara'da şarampole devrilen TIR alev aldı

Başkenti Kırıkkale'ye bağlayan kara yolunun Ankara istikametinde seyir halinde olan Ferhat Yiğit idaresindeki boş konteyner taşıyan TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerleri aşarak şarampole devrildi.

Kazanın ardından sürücü kendi imkanlarıyla kurtulurken, TIR'da yangın çıktı. Yangın nedeniyle TIR'ın lastiklerinde ve bazı aksamlarında patlama meydana geldi.