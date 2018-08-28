Ankara'da şarbon alarmı verildi.

Bir çiftlik içindeki yüzlerce hayvanla birlikte karantinaya alındı.

Bölgeye giriş çıkışlar yasaklandı.

Et ve Süt Kurumu'nun Brezilya'dan, Kurban Bayramında satmak için ithal ettiği 3 bin 959 büyükbaş hayvan, Gölbaşı ilçesinde özel bir çiftlikte tutuluyordu.



O hayvanlardan 50'si telef olunca inceleme yapıldı.



Hayvanların şarbon'dan öldüğü ortaya çıktı. Bölge hemen karantinaya alındı.



Şarbon, insanlara hastalıklı etin tüketimi ve hasta hayvanlarla temas yoluyla bulaşabiliyor.



Akciğer şarbonu ölüme neden oluyor.



ŞARBON AÇIKLAMASI

Et ve Süt Kurumu (ESK) kurbanlık olarak Brezilya'dan getirilen büyükbaşların yarısının şarbon sonucu telef olmasıyla ilgili açıklama yaptı.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Ankara Gölbaşı İlçesi Ahiboz Mahallesinde bulunan özel sektöre ait bir işletmeye Et ve Süt Kurumu tarafından ithal edilen 3 bin 959 adet büyükbaş kesimlik hayvan getirilmiştir.



Kesimi yapılan hayvanların veteriner hekimler tarafından yapılan muayenesi sonucu numune alınarak Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü’ne gönderilmiş ve sonuç Anthrax (Şarbon) yönünden pozitif çıkmıştır.



Kesilen hayvanlara ait karkas etler Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü elemanları gözetiminde imha edilmiş, işletmeye karantina uygulanarak tüm giriş ve çıkışlar yasaklanmış, geriye kalan hayvanların aşılama işlemleri tamamlanmıştır.



Söz konusu etlerin piyasaya sürülmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Hastalığın çiftlik dışındaki başka hayvanlara bulaşmaması için de gerekli bütün tedbirler alınmış olup, endişe edecek bir durum bulunmamaktadır."