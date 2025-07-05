Ankara'da satırlı kavga: Bir kişi yaralandı
Ankara'nın Çankaya ilçesinde iki grup arasında satırlı kavga çıktı. Olayda bir kişi yaralandı.
Ankara'da iki grup arasındaki tartışma, satırlı kavgaya dönüştü.
Olay, dün gece saatlerinde Çankaya'ya bağlı Bahçelievler'deki Aşkabat Caddesi üzerinde meydana geldi.
Cadde üzerinde iki grup arasında henüz sebebi bilinmeyen tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine yaşanan arbede sırasında bir kişi yanında getirdiği satır ile karşı gruba saldırdı.
Olayı gören vatandaşların ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde bir kişinin başından yaralandığı tespit edildi.
Kavgaya karışan gruplar ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
Polis, kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
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