Ankara'da seçim hareketliliği: Cumhur İttifakı genişleyecek mi?

14 Mayıs seçimlerine 2 ay kala, Ankara'da siyasi trafik hız kazandı. Cumhur İttifakı'nda yer alan parti sayısının artması gündemde.
HÜDA Par, Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmayacağını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı.
Cumhurbakanı Yardımcısı Fuat Oktay ise Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi ile görüştü. AK Parti heyeti Daha önce de Yeniden Refah Partisi ile görüşmüştü.
İTTİFAK İÇİ İTTİFAK FORMÜLÜ
Millet İttifakı kanadında ise, “ittifak içi ittifak” formülü masada.
TV5 yayına konuk olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Gelecek ve DEVA Partileri ile Saadet Partisi arasında bir seçim ittifakının yapılmasını önemsiyorum" dedi.
Karamollaoğlu, "Üç parti ayrı ayrı seçime girdiğimiz zaman en fazla 3-4 milletvekili çıkartılabiliyor. Ancak biz bir araya geldiğimiz zaman mecliste 30-40 milletvekili ile temsil edilme imkânımız var." dedi.
Ankara'da gözler bir yandan da partilerin liste hazırlıklarında. AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekilliği aday adaylığı için başvuru süreci yeni haftanın ilk gününde başlıyor.
AK parti adaylık başvurusu yapacaklardan, belirlenecek asgari tutarı AFAD’ın deprem yardım hesaplarına bağış olarak yatırmasını istiyor.
CHP'de ise başvuru ücreti 30 bin lira olarak belirlendi. Kadınlar, gençler ve yüzde 40 veya üzeri engeli bulunanlar için bu ücret 15 bin lira olacak.
Malatya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Hatay'da başvuru yapacak aday adaylarından ücret alınmayacak.
MHP'de milletvekili aday adaylığı için başvurular 14 Mart Salı günü başlayacak. Başvuru süreci 21 Mart saat 17.00'de sona erecek.
Milletvekili aday listeleri 10 Nisan'da YSK'ya teslim edilecek. 19 Nisan'da Kesin aday listeleri ilan edilecek.