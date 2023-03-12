Ankara'da seçim hareketliliği: Cumhur İttifakı genişleyecek mi?

Ankara'da gözler bir yandan da partilerin liste hazırlıklarında. AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekilliği aday adaylığı için başvuru süreci yeni haftanın ilk gününde başlıyor.



AK parti adaylık başvurusu yapacaklardan, belirlenecek asgari tutarı AFAD’ın deprem yardım hesaplarına bağış olarak yatırmasını istiyor.



CHP'de ise başvuru ücreti 30 bin lira olarak belirlendi. Kadınlar, gençler ve yüzde 40 veya üzeri engeli bulunanlar için bu ücret 15 bin lira olacak.



Malatya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Hatay'da başvuru yapacak aday adaylarından ücret alınmayacak.



MHP'de milletvekili aday adaylığı için başvurular 14 Mart Salı günü başlayacak. Başvuru süreci 21 Mart saat 17.00'de sona erecek.



Milletvekili aday listeleri 10 Nisan'da YSK'ya teslim edilecek. 19 Nisan'da Kesin aday listeleri ilan edilecek.