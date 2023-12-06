Ankara'da servis otobüsü devrildi: 2 yaralı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde servis otobüsü araziye devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Ankara'da servis otobüsü devrildi: 2 yaralı

Kaza, saat 09.00 sıralarında 'nın Erler Mahallesi'nde meydana geldi. Bağlıca yönüne giden, içerisinde Başkent Üniversitesi personelinin bulunduğu, B.Ü. yönetimindeki servis otobüsü sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerleri aşıp araziye devrildi.

Yan yatan otobüste sürücü ve 1 yolcu yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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