Ankara'da servis otobüsü devrildi: 2 yaralı

Kaza, saat 09.00 sıralarında Ankara'nın Erler Mahallesi'nde meydana geldi. Bağlıca yönüne giden, içerisinde Başkent Üniversitesi personelinin bulunduğu, B.Ü. yönetimindeki servis otobüsü sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerleri aşıp araziye devrildi.



Yan yatan otobüste sürücü ve 1 yolcu yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.



Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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