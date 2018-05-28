Ankara'da şiddetli yağış (O alt geçit yine sular altında)

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Ankara'da kuvvetli sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Toplu taşıma araçları ve otomobillerinde sağanak ve doluya yakalanan başkentliler zor anlar yaşadı.

Yağış nedeniyle Hipodrum, Çetin Emeç Polis Evi Kavşağı alt geçitleri olmak üzere çok sayıda alt geçidi ve tüneli su bastı.



Önceki yağışta araçta mahsur kalanların belediye ekiplerince kurtarıldığı Akay alt geçidi de sular altında kaldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler su birikintilerinin tahliyesi için vidanjörlerle çalışma yapıyor.



Emniyet güçleri, su basan alt geçitlerin bulunduğu bölgelerde yolu trafiğe kapattı.

Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yollarda, su birikintilerinin tahliyesi için rögar kapakları açıldı.



Su birikintisi nedeniyle arıza yapan bazı araçlar, itilerek yol kenarına çekildi.



Yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Bazı vatandaşlar, suların tahliyesi sırasında belediye ekiplerine yardım etti.

METEOROLOJİ UYARDI



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada kentte öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirilmişti.

ALT GEÇİTTE MAHSUR KALANLAR BÖYLE KURTARILMIŞTI