Son dakika haberi!

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Şentepe Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı çatışmaya dönüştü.

Çatışmada 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

VALİLİK: 18 VE 25 YAŞLARINDA İKİ KİŞİ ÖLDÜ, BİR KADIN YARALI



Ankara Valiliği'nden olaya ilişkin yapılan açıklamada, henüz kimliği belirlenemeyen 18 ve 25 yaşlarında iki kişinin öldüğü, olay yerine yaklaşık 500-600 metre mesafede bir kadının da yaralandığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"3 Ekim 2018 Çarşamba günü saat 11.45 sularında, Yenimahalle ilçesi Şentepe Mahallesi’ndeki bir adresten gelen adam öldürme ve yaralama ihbarı üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafından, henüz kimlikleri tespit edilemeyen 18-25 yaşlarında iki şahıs ölü olarak bulunmuş, olay yerine yaklaşık 500-600 metre mesafede bir kadının da ateşli silahla yaralandığı belirlenmiştir. Kendi imkanları ile Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne intikal ettiği anlaşılan yaralı kadının tedavisi devam etmektedir. Yapılan ilk tespitlere göre olayın bir terör bağlantısının bulunmadığı değerlendirilmekte olup, olayın aydınlatılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir."