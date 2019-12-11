Ankara'da ''şırınga şeklinde çikolata'' yerken fenalaşan Mert hayatını kaybetti (Soruşturma açıldı)

Ankara Keçiören'de kantinden aldığı şırınga şeklindeki sıvı çikolatayı yerken, nefes alamayıp, fenalaşan 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal'ın ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.

Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu öğrencisi Mert Yağız Köksal, teneffüste rahatsızlanarak yere yığıldı. Durumu fark eden görevliler, çocuğa müdahale etti. Hastaneye kaldırılan öğrenci, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencinin ölümüyle ilgili müfettiş görevlendirdi. İnceleme ve soruşturma başlatıldı.

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Keçiören Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın, ilk bilgilere göre sabah 8.30'da okul kantininden aldığı şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatayı yediği sırada nefes alamayarak fenalaşması üzerine, yapılan tüm müdahalelere rağmen saat 9.10'da vefat ettiği, ölü muayene işleminin yapıldığı ve kesin ölüm sebebinin tespiti amacıyla adli tıp kurumuna sevk edildiği, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur." bilgisi verildi.

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