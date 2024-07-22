Ankara'da sokak hayvanları yasa teklifi protesto edildi

Ankara'da, Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne karşı protesto düzenlendi.

Ankara'da sokak hayvanları yasa teklifi protesto edildi
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Çankaya'da bulunan Kuğulu Park'ta toplanan göstericiler, "Aşılat, kısırlaştır, yerinde yaşat" yazılı pankart açarak "Devlet öldürmez, yaşatır", "Yasayı geri çek" yazılı dövizler taşıdı.

Sahipsiz için besteledikleri şarkıyı seslendiren göstericiler, "Sokaktayım yanındayım", "Kısırlaştır, aşılat, yerinde yaşat" şeklinde sloganlar attı.

Ankara'da sokak hayvanları yasa teklifi protesto edildi - 1

Göstericiler adına açıklama yapan Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi üyesi Güliz Gündüz, 59 gündür 'nin çeşitli yerlerinde seslerini duyurmaya çalıştıklarını belirterek, yasa tasarısı geri çekilene kadar mücadele edeceklerini söyledi. Gündüz, şöyle devam etti:

"Halk hayvanların öldürülmesini istemiyor. Bu yasayı kabul etmiyoruz. Hayvanların ve insanların güvenliğini sağlayacak olanın, ticaretin yasaklanması, hayvanlara şiddete hapis cezası gibi ciddi önlemlerin alınması, 'kısırlaştırma, aşılama ve yerinde yaşatma' modelinin uygulanması olduğunu gizleyemezsiniz. Adaleti savunan tüm milletvekillerine bir kez daha sesleniyoruz; teklifin her aşamasında bizzat Meclis'te muhalefet etmenizi bekliyoruz. Tecrit ve katliama 'hayır' oyu kullanmanızı ve bu yasaya karşı olduğunuzu en yüksek şekilde dile getirmenizi bekliyoruz."

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