Ankara'da sokak köpeklerinin toplanmasına tepki

Ellerinde çeşitli dövizler taşıyan yaklaşık 50 kişi, "Hayvana, insana, yeryüzüne özgürlük", "Kısırlaştır, yaşat" sloganları attı.



"ÇÖZÜM KISIRLAŞTIRARAK YAŞATMAK"



Grup adına açıklama yapan Ece Duru, son günlerde Ankara'da 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na aykırı olarak sokak hayvanlarının kısır olduğuna bakılmaksızın toplatıldığını ileri sürdü.



Belediyelerin bakımevleri kurup, etkin kısırlaştırma yapmadığını savunan Duru, "Şu an sokakta yaşayan hayvan nüfusunun artması ya da gözle görülür hale gelmesi, belediyeler tarafından düzenli, sistemli ve etkin kısırlaştırma yapılmamasındandır. Köpeklerin bir yere kapatılması, öldürülmesi, açlığa mahkum edilmesi çözüm değildir. Bilimsel, akılcı metotların uygulanarak kentin bir ucuna değil; gerekirse her mahalle arasında kısırlaştırma merkezleri kurarak, gönüllülerin de rahatlıkla hayvanları götürüp, kısırlaştırmasını sağlayacağı yerler yapılarak sorunun üstesinden gelineceğinin farkındayız. Belediye bütçelerinin, kimsenin ulaşamayacağı, hayvanların tecrit edileceği yerlere harcanması yerine etkin kısırlaştırma ile nüfus kontrolü sağlanmasını, çözümün öldürmek değil; kısırlaştırarak yaşatmak olduğunu, bunun hem yasal hem insani sorumluluk olduğunu Mansur Yavaş'a hatırlatıyoruz." diye konuştu.

