Ankara'da sokak ortasında kadın cinayeti

Ankara'da bir kişi, sokakta tartıştığı Edanur K.'yi boğazından bıçaklayarak öldürdü, araya girmeye çalışan Nur G.'yi de yaraladı. Kaçan zanlı, polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı.

Ankara'da sokak ortasında kadın cinayeti
Arşiv

bir adam, sokakta tartıştığı iki kadından birinin boğazını kesti, diğerini yaraladı.

Olay, dün akşam saatlerinde Sincan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, S.K. (34) ile Edanur K. (28) arasında bilinmeyen nedenle sokak ortasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında S.K., Edanur K.'ya bıçakla saldırarak, boğazı ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. 

S.K., araya girmeye çalışan Nur G. isimli kadını da bıçakla yaralayıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Edanur K. ve Nur G., hastaneye kaldırıldı. 

Edanur K., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, tedaviye alınan Nur G.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay sonrası kaçan S.K., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Gazeteci Celal Başlangıç hayatını kaybetti

Gazeteci Celal Başlangıç hayatını kaybetti

Gazeteci Elif Akkuş tutuklandı

Gazeteci Elif Akkuş tutuklandı

Mersin'de terör operasyonu: 7 gözaltı

Mersin'de terör operasyonu: 7 gözaltı

İzmir'de FETÖ operasyonu: 30 gözaltı

İzmir'de FETÖ operasyonu: 30 gözaltı

Arkadaşının IBAN tuzağına düştü: 8 ay hapis yattı, 10 yıl daha yatabilir

Arkadaşının IBAN tuzağına düştü: 8 ay hapis yattı, 10 yıl daha yatabilir

Resmi Gazete'de bugün (3 Mayıs 2024 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de bugün (3 Mayıs 2024 Resmi Gazete kararları)

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...