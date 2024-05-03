Ankara'da sokak ortasında kadın cinayeti

Ankara bir adam, sokakta tartıştığı iki kadından birinin boğazını kesti, diğerini yaraladı.



Olay, dün akşam saatlerinde Sincan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, S.K. (34) ile Edanur K. (28) arasında bilinmeyen nedenle sokak ortasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında S.K., Edanur K.'ya bıçakla saldırarak, boğazı ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

S.K., araya girmeye çalışan Nur G. isimli kadını da bıçakla yaralayıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Edanur K. ve Nur G., hastaneye kaldırıldı.

Edanur K., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, tedaviye alınan Nur G.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Olay sonrası kaçan S.K., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.