Ankara'da Somali-Etiyopya zirvesi: Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali ve Etiyopya arasındaki yaşanan krizden dolayı Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile görüşecek.



Kriz Etiyopya’nın ocak ayında Somaliland bölgesiyle bir mütabakat zaptı imzalamasının ardından çıktı.



Somali, Yemen Denizi kıyılarında bulunan Somaliland’i kendi topraklarının bir parçası olarak görüyor ve iki ülke arasında yapılan bu anlaşmayı Somali’nin toprak bütünlüğüne bir saldırı olarak nitelendiriyor.



Her iki ülkeyle de yakın ilişkileri olan Türkiye, Etiyopya’nın resmi talebi üzerine "Ankara Süreci" adı verilen arabuluculuğu başlattı.

ÇÖZÜM İÇİN YENİ ADIMLAR ELE ALINACAK



Somali ve Etiyopya'yla bir dizi görüşme gerçekleştirildi. Bugün Erdoğan'ın iki ülke lideriyle gerçekleştireceği görüşmelerde krizin çözümü için atılacak adımlar ele alınacak.