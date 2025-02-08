Ankara'da spotçular çarşısında yangın
Ankara'nın Altındağ ilçesinde spotçular çarşısında yer alan bir dükkanda çıkıp komşu dükkana sıçrayan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında 2 dükkanda hasar oluştu.
Ankara'nın Altındağ ilçesi Anafartalar Mahallesi İtfaiye Meydanı'nda bulunan spotçular çarşısında 2 katlı spot eşya dükkanında saat 13.00 sıralarında yangın çıktı.
Çatıdaki tadilat sırasında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek komşu dükkana sıçradı.
İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yangın yaklaşık 1 saatte söndürülürken, 2 dükkanda hasar oluştu.
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