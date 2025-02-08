Ankara'da spotçular çarşısında yangın

Ankara'nın Altındağ ilçesinde spotçular çarşısında yer alan bir dükkanda çıkıp komşu dükkana sıçrayan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında 2 dükkanda hasar oluştu.

Ankara'da spotçular çarşısında yangın

'nın Altındağ ilçesi Anafartalar Mahallesi İtfaiye Meydanı'nda bulunan spotçular çarşısında 2 katlı spot eşya dükkanında saat 13.00 sıralarında çıktı.

Çatıdaki tadilat sırasında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek komşu dükkana sıçradı.

Ankara'da spotçular çarşısında yangın - 1

İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

yaklaşık 1 saatte söndürülürken, 2 dükkanda hasar oluştu.

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