Ankara'da spotçular çarşısında yangın

İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.



Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.



Yangın yaklaşık 1 saatte söndürülürken, 2 dükkanda hasar oluştu.