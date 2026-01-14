Ankara'da su kesintisi tartışması. Yavaş: Dezenformasyon yapılıyor, şu anda su kesintisi yok

Başkentte su kesintileri tartışması sürerken Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş kameraların karşısına geçti.

Kuraklık sebebiyle barajlardaki doluluk oranının tarihin en düşük seviyesinde olduğunu dile getiren Yavaş, su kesintileri üzerinden belediyeye yöneltilen eleştirilere de yanıt verdi.

Ankara tarihinin en kurak hidrolojik döneminin yaşandığını söyleyen Yavaş, "Nüfus artarken barajlara gelen su azalıyor. 1994'te Ankara'da kişi başına düşen yıllık su miktarı 41 metreküptü. 2025'te bu rakam 19 metreküpe düştü." dedi.

Kentte su kesintilerine ilişkin eleştirilere de yanıt veren Yavaş, "Şu anda Ankara'da bütün musluklardan su akıyor. Bir tane kesinti yok. Telaş ne? Bu karalama kampanyasının mutlaka bir amacı olması lazım. O amacın ne olduğunu biliyoruz." diye tepki gösterdi.

"DSİ TALEPLERE YANIT VERMEDİ"

Yavaş, belediyenin su kaynaklarına yönelik taleplerine Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nden yanıt gelmediğini de söyledi.