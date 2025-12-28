Ankara'da suç örgütü operasyonu. 16 şüpheli gözaltında
28.12.2025 08:03
Son Güncelleme: 28.12.2025 08:05
AA, DHA
Başkentte yasa dışı silah ticareti ve uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında polis ekipleri çete operasyonları düzenledi.
Belirlenen adreslere Özel Harekat destekli yapılan eş zamanlı baskınlarda çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 16 şüpheli arasında "silahla yaralama" ve "tehdit" suçlarına karıştığı tespit edilen, çok sayıda suç kaydı bulunan ve uzun süredir aranan örgüt elebaşı A.A'nın da bulunduğu öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.