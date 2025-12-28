Ankara'da suç örgütü operasyonu. 16 şüpheli gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında polis ekipleri çete operasyonları düzenledi.

Belirlenen adreslere Özel Harekat destekli yapılan eş zamanlı baskınlarda çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 16 şüpheli arasında "silahla yaralama" ve "tehdit" suçlarına karıştığı tespit edilen, çok sayıda suç kaydı bulunan ve uzun süredir aranan örgüt elebaşı A.A'nın da bulunduğu öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.