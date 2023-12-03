Ankara'da şüpheli ölüm: Aracında başından vurulmuş halde bulundu

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesi Acıöz Mahallesi'nde Utku A., park halinde bulunan kamyonetinde amcası tarafından ölü bulundu.

Amcanın ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler tarafından yapılan incelemede Utku A.'nın tabancayla başından vurulduğu belirlendi. Utku A.'nın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.