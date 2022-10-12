Ankara'da suya yüzde 50 indirim yargıya taşındı

İlişkili Haberler Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinden "su tarifesi" kararı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, belediye meclisinin su tarifesine yüzde 50 indirim öngören kararının iptali için mahkemeye başvurdu.



Başvuru dilekçesinde, kararın uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararlar doğacağı belirtildi.

Bu nedenle, esas hakkında karar verilinceye kadar savunma alınmaksızın kararın yürütmesinin durdurulması da talep edildi.

YAVAŞ'TAN RET

AK Partili üyelerin önergesiyle gündeme gelen teklif, geçtiğimiz günlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından reddedilmişti.

MALİYET 24, SATIŞ 13 LİRA

İkinci kez Belediye Meclisi'ne gelen teklif yeniden kabul edildi. Karara, yönetimden tepki var. ASKİ'nin indirim nedeniyle, maliyeti 24 lira olan suyu 13 liraya satmak zorunda olacağı belirtildi.

Bu durumda ASKİ'nin gelirlerinin, elektrik faturası giderlerini dahi karşılayamayacağı bildirildi.