Ankara'da taksi durağında kılıçlı saldırı

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir kişi, taksi durağı görevlisine kılıçla saldırdı.

Ankara'da bir kişi taksi durağındaki görevliye kılıçla saldırdı.

Olay, Mamak'taki İmam Alim Sultan Caddesi'nde bulunan bir taksi durağında meydana geldi.

İddiaya göre; G.K., durağı arayarak evine taksi istedi. Bir süre sonra adrese giden taksici, G.K.'nin elinde kılıç görünce geri döndü.

Bunun üzerine saat 07.30 sıralarında durağa gelen G.K., buradaki görevli C.Ö.'ye kılıçla saldırdı.

Ankara'da taksi durağında kılıçlı saldırı - 1 Gözaltına alınan saldırganın altı farklı suç kaydı var

ELİNDEN VE KOLUNDAN YARALANDI

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Elinden ve kolundan yaralanan C.Ö., ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

SALDIRGANIN ALTI SUÇ KAYDI VAR

Şüpheli G.K., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Kasten yaralama başta olmak üzere altı farklı suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli G.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

