Ankara'da taksi durağında kılıçlı saldırı

İddiaya göre; G.K., durağı arayarak evine taksi istedi. Bir süre sonra adrese giden taksici, G.K.'nin elinde kılıç görünce geri döndü.

Gözaltına alınan saldırganın altı farklı suç kaydı var

ELİNDEN VE KOLUNDAN YARALANDI



İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Elinden ve kolundan yaralanan C.Ö., ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

SALDIRGANIN ALTI SUÇ KAYDI VAR

Şüpheli G.K., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Kasten yaralama başta olmak üzere altı farklı suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli G.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.