Ankara'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Bala ilçesinde bir eve operasyon düzenledi.

Ekiplerin evde yaptığı aramada, 530 parça tarihi eser niteliği taşıyan obje ve sikke ele geçirildi.

Eserlerin yaklaşık 4 milyon lira değerinde olduğu tespit edilirken, operasyonda gözaltına alınan S.B. ve S.Y.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.