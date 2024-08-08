Ankara'da tarihi eser operasyonu: Bin 450 sikke ele geçirildi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen bin 450 sikke ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da tarihi eser operasyonu: Bin 450 sikke ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığınca kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Ekipler, Beypazarı'nda M.A. ve M.D'nin müşteri arayışında olduğu, ele geçirdiği tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisine ulaştı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığınca Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 1450 sikke ele geçirildi.

Şüpheliler M.A. ve M.D. hakkında adli işlem başlatıldı.

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