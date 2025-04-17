Ankara'da tarihin en büyük uyuşturucu operasyonu

Operasyonun hazırlıklarının 6 ay sürdüğünü belirten Yerlikaya, "Bu 6 ay boyunca, adeta Ankara’nın bir kez daha röntgenini çektik. Saha çalışmalarımızı ve analizlerimizi büyük bir titizlikle gerçekleştirdik. Şüphelileri teknik ve fiziki takiple izledik. İşlenen suçlara dair tüm faaliyetleri tek tek delillendirdik." dedi.



Operasyona 4 bin 768 polis, bin 461 ekip, 40 özel eğitimli dedektör köpeği, 4 İHA ve hava destek unsurlarının katıldığı operasyonda 626 farklı adrese, eşzamanlı baskınlar düzenlendi.



Yerlikaya, paylaşımında "Girdiğiniz sokak, çıkmaz sokaktır! Gençlerimize dokunmaya kalkarsanız, bunun bedelini hukuk önünde ödersiniz!" ifadelerini kullandı.