Ankara'da tarihin en büyük uyuşturucu operasyonu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bugün sabah 05.00’da başlayan Cumhuriyet tarihimizin en büyük uyuşturucu operasyonunu Başkentimiz Ankara’da gerçekleştirdik." sözleriyle 525 torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcısının gözaltına alındığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Narkokapan-Ankara" operasyonuna ilişkin açıklama yaptı.
"Bugün sabah 05.00’da başlayan Cumhuriyet tarihimizin en büyük uyuşturucu operasyonunu Başkentimiz Ankara’da gerçekleştirdik." ifadelerini kullanan Yerlikaya, 525 uyuşturucu satıcısının gözaltına alındığını dile getirdi.
Operasyonun hazırlıklarının 6 ay sürdüğünü belirten Yerlikaya, "Bu 6 ay boyunca, adeta Ankara’nın bir kez daha röntgenini çektik. Saha çalışmalarımızı ve analizlerimizi büyük bir titizlikle gerçekleştirdik. Şüphelileri teknik ve fiziki takiple izledik. İşlenen suçlara dair tüm faaliyetleri tek tek delillendirdik." dedi.
Operasyona 4 bin 768 polis, bin 461 ekip, 40 özel eğitimli dedektör köpeği, 4 İHA ve hava destek unsurlarının katıldığı operasyonda 626 farklı adrese, eşzamanlı baskınlar düzenlendi.
Yerlikaya, paylaşımında "Girdiğiniz sokak, çıkmaz sokaktır! Gençlerimize dokunmaya kalkarsanız, bunun bedelini hukuk önünde ödersiniz!" ifadelerini kullandı.
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