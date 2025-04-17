Ankara'da tarihin en büyük uyuşturucu operasyonu: Gözaltı sayısı 602'ye çıktı

Operasyonun hazırlıklarının 6 ay sürdüğünü belirten Yerlikaya, "Bu 6 ay boyunca, adeta Ankara’nın bir kez daha röntgenini çektik. Saha çalışmalarımızı ve analizlerimizi büyük bir titizlikle gerçekleştirdik. Şüphelileri teknik ve fiziki takiple izledik. İşlenen suçlara dair tüm faaliyetleri tek tek delillendirdik." dedi.

Yerlikaya, sosyal medyada yapılan "Ankara'ya çevre illerden polis takviyesi, emniyette izinler kaldırıldı" gibi paylaşımlara da tepki gösterdi.



Operasyona 4 bin 768 polis, bin 461 ekip, 40 özel eğitimli dedektör köpeği, 4 İHA ve hava destek unsurlarının katıldığı operasyonda 626 farklı adrese, eşzamanlı baskınlar düzenlendi.



Yerlikaya, opreasyonun hala devam ettiğini belirtti.