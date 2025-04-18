Ankara'da tarihin en büyük uyuşturucu operasyonu: Gözaltı sayısı 635'e çıktı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Narkokapan-Ankara operasyonu'nda yakalanan şüpheli sayısının 635'e yükseldiğini açıkladı.

Ankara'da tarihin en büyük uyuşturucu operasyonu: Gözaltı sayısı 635'e çıktı

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "NARKOKAPAN-ANKARA operasyonumuzla 626 farklı adrese, eşzamanlı olarak düzenlediğimiz baskınlarda yakalanan şüpheli sayısı 635'e yükseldi" dedi. 

Yerlikaya operasyon için, "Cumhuriyet tarihimizin en büyük operasyonunu Başkentimiz ’da gerçekleştirdik." ifadelerini kullanmıştı. 

Ankara'da uyuşturucu operasyonu

Ankara'da uyuşturucu operasyonu

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