Ankara'da tarihin en büyük uyuşturucu operasyonu: Gözaltı sayısı 635'e çıktı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Narkokapan-Ankara operasyonu'nda yakalanan şüpheli sayısının 635'e yükseldiğini açıkladı.
Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "NARKOKAPAN-ANKARA operasyonumuzla 626 farklı adrese, eşzamanlı olarak düzenlediğimiz baskınlarda yakalanan şüpheli sayısı 635'e yükseldi" dedi.
Yerlikaya operasyon için, "Cumhuriyet tarihimizin en büyük uyuşturucu operasyonunu Başkentimiz Ankara’da gerçekleştirdik." ifadelerini kullanmıştı.
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