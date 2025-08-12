Ankara’da tarlalar yakıldı iddiası
Ankara’nın Pursaklar ilçesinde tarlaların kimliği belirsiz kişiler tarafından yakıldığı iddia edildi.
Ankara’nın Pursaklar ilçesi Altınova mahallesinde, belirli noktalardaki tarlaların kimliği belirsiz kişiler tarafından yakıldığı iddia edildi.
Yangına ilk müdahaleyi çevredekiler yaparken olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi alevleri kontrol altına aldı.
Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.
