Ankara’da tartışma yaratan reklam panosu için yeni karar

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Ankara Kızılay’daki Güvenpark’a yerleştirilen elektronik reklam panosunun kaldırılmasına karar verildi.



Ankara Büyükşehir Belediyesi, aralık ayının başında Güvenpark’ta elektronik reklam panosu inşasına başladı.



Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 11 Aralık’ta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Başkanlığı’na yazı gönderdi.



Yazıda, yapılan işlemlerin niteliğinin ne olduğu, söz konusu yapı elemanı montesi ile gerçekleşen faaliyetlerin niteliği ve nasıl bir ihtiyaca yönelik projelendirildiği, söz konusu yapı elamanının montajı ile ilgili projenin ilgili kurumlara sunulup sunulmadığı sorgulandı.

KORUMA ALANI İÇİNE YAPILDIĞI BELİRLENDİ



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından inceleme yapıldı. Montajın, anıt heykelin koruma alanı içerisinde yapıldığı belirlendi.



Hem ilk kentsel tasarım projesinde hem de revize kentsel tasarım projesinde alanda dijital reklam panosu ile ilgili, onaylı bir proje yer almadığı belirtildi.



Bakanlık yetkilileri, 13 Aralık’ta belediye ile iletişime geçerek söz konusu uygulamanın izinsiz olarak yürütüldüğü ve kaldırılması gerektiğini bildirdi.



Ancak 17 Aralık’ta gerçekleştirilen denetimde işlemin devam ettiği, dijital ekranların montajının gerçekleştirildiği ve elektrik tesisatı montajının sürdüğü belirlendi.



ABB'den yapılan açıklamada ise “Bu pano, yılbaşı ve yeni yıl kutlamaları kapsamında şehir estetiğini artırmak ve vatandaşlara duyuru yapılmasını kolaylaştırmak amacıyla yerleştirilmiştir.” denildi.



Panonun kalıcı proje kapsamında olmadığı belirtildi.