Ankara'da tefecilik operasyonu: 4 kişi yakalandı

Ankara'da düzenlenen operasyonda, tefecilik yaptığı öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının yazılı açıklamasına göre, organize suçlarla mücadele kapsamında 23 Eylül'de düzenlenen operasyonda, "tefecilik" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" suçlarını işlediği belirlenen 4 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin Mamak ve Keçiören'deki adreslerinde yapılan aramalarda, 8 senet, 4 cep telefonu ve para akışını gösteren 3 belge ele geçirildi.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Son bir yılda 14 milyon 451 bin 287 liralık para akışının olduğu tespit edilen şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

