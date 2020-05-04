Ankara'da tepki çeken olay

Ankara'da çoban köpeklerini bir sıpaya saldırtan B.K., o görüntüleri kendisine ait sosyal medya hesabından paylaştı.

SIPA ÖLDÜ, ANNE EŞEK YARALANDI

Büyük tepkiye yol açan vahşet, Haymana ilçesinde yaşandı.

Köpeklerin saldırısının ardından sıpa kan kaybı nedeniyle hayatını kaybetti. Yaralı halde bulunan anne eşek ise güvenli bir bölgeye nakledildi.

YARALI ANNE EŞEĞE BURSA'DAKİ ÇİFTLİKTE BAKILACAK



Hayvan Hakları Federasyonu anne eşeğe Bursa'daki çiftlikte bakılacağını duyurdu.

Yürekleri sızlatan o görüntüleri izleyenlerin ihbarı üzerine güvenlik güçleri çoban köpeklerini sıpaya saldırtan kişiyi gözaltına aldı.



KÖPEKLERİN KURT KOKUSU ALDIĞI İÇİN SALDIRDIĞINI İDDİA ETTİ

Zanlı, savcılık sorgusunda olaydan bir gün önce, eşeklerin kurtların saldırması sonucu yaralandığını iddia etti.

B.K., köpeklerin de kurt kokusu nedeniyle eşeklere saldırdığını, onları engellemeye çalıştığını savundu. Zanlı, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

Öte yandan Haymana Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada sıpanın sahibinin ifadesine yer verildi. Sıpanın sahibi, olay sırasında orada olduğunu, şüphelinin köpeklerini sıpanın üzerine kışkırtmadığını anlattı. Başsavcılık, soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

VİDEO: YENİ HAYVAN HAKLARI YASASI HANGİ DÜZENLEMELERİ İÇERİYOR?