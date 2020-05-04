Ankara'da tepki çeken olay: Köpekleri, sıpaya saldırttı

Ankara'nın Haymana ilçesinde B.K., çoban köpeklerini, eşek ve yavrusuna saldırttığı anları kaydederek bu görüntüleri sosyal medyada yayınladı.

SIPA ÖLDÜ, ANNE EŞEK YARALANDI

Saldırının ardından sıpa kan kaybı nedeniyle hayatını kaybetti. Anne eşek ise yaralı şekilde bulundu.

ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI



İhbar üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, B.K.'yi gözaltına aldı. Olaya ilişkin de adli soruşturma başlatıldı.

KÖPEKLERİN KURT KOKUSU ALDIĞI İÇİN SALDIRDIĞINI İDDİA ETTİ

Sanık savcılık sorgusunda, eşeklerin olaydan bir gün önce bir kurt saldırısında yaraladığını, köpeklerin de kurt kokusu aldığı için eşeklere saldırdığını iddia ederek köpekleri de engellemeye çalıştığını savundu.

YARALI ANNE EŞEĞE BURSA'DAKİ ÇİFTLİKTE BAKILACAK



Büyük tepki çeken olayın ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, yaralı durumdaki anneyi güvenli bir bölgeye nakletti.



Hayvan Hakları Federasyonu da anneye Bursa'daki çiftlikte bakılacağını açıkladı.

VİDEO: YENİ HAYVAN HAKLARI YASASI HANGİ DÜZENLEMELERİ İÇERİYOR?