Ankara'da terör operasyonu. 178 kişi tutuklandı
27.06.2026 09:02
Ankara merkezli yürütülen terör operasyonlarında gözaltına alınan 225 şüpheliden 178'i, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütlerinin Türkiye genelindeki faaliyetlerini ortaya çıkarmak amacıyla operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlar sonucunda tespit edilen 241 şüpheliden 225’i gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 218’i adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade verenlerden 6'sı serbest kalırken, 212 şüpheli terör örgütüne üye olmak suçundan, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi.
Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 178'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 34 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.