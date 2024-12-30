Ankara’da terör örgütü DAEŞ’e operasyon

Terör örgütü DAEŞ’in Ankara yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara’da terör örgütü DAEŞ’e operasyon

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından silahlı terör örgütü ’in Ankara yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 11 şüpheli gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Suçları Soruşturma Bürosunca terör örgütü DAEŞ’in Ankara yapılanması içerisinde yer aldıkları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 12 şüpheli hakkında kararı verildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 11 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Zanlıların, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...