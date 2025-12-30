İstanbul ve Ankara'da DAEŞ operasyonu! Yalova saldırısıyla bağlantılı adreslere baskın

Terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonlar sürüyor.

Yalova'da dün yaşanan çatışmada üç polisin şehit düşmesinin ardından bugün yeni baskınlar yapıldı.

İstanbul'da yürütülen soruşturmalar çerçevesinde iki şehirde 114 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Gece 01.00'de başlayan operasyonlarda 110 şüpheli yakalandı. Emniyet güçleri beş şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

BAŞSAVCILIK: GÖZALTINA ALINANLAR YALOVA'DAKİ SALDIRGANLARLA BAĞLANTILI

Operasyona ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yaptı.

Başsavcılık açıklamasında Yalova'daki saldırı hatırlatılarak, gözaltına alınanlardan 41'inin bu saldırı ile bağlantılı oldukları kaydedildi.

Açıklamada bu kişilerin yılbaşı günü benzer saldırı girişiminde bulunabileceklerine yönelik bilgi bulunduğu kaydedildi.

Başsavcılık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"- Terör örgütü yanlısı olarak ilimizde faaliyet yürüten, sözde hocalığını/liderliğini yapan M.Y. isimli şahsın illegal ders/sohbet etkinlikleri düzenlediği, illegal mescit faaliyetleri kapsamında terör örgütüne taban kazanma amaçlı tebliğ çalışmalarını yaptığı, mescit genelinde fitre, zekat ve infak adı altında toplanan paraların mezkur terör örgütüne, Suriye'de kendilerine karşıt terör örgütleri kontrolündeki kamplarda -sözde- esir tutulan terör örgütü yanlılarına ve mescit bünyesinde faaliyet gösteren şahıslara yönelik eğitim ve medrese açmak amacıyla kullanıldığı yönünde bilgiler elde edilen ve sosyal medya platformları üzerinden propaganda faaliyetleri yürüttükleri şeklinde bilgiler bulunan ve haklarında Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 135'inci maddesi (İletişimin Tespiti ve Kayda Alınması) ve 140'ıncı maddesi (Teknik Araçlarla İzleme) tedbirleri uygulanan illegal mescitteki hoca/sorumlu/katılan olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen (32) şüpheli,

- Yalova ilimizde vuku bulan menfur saldırıyı gerçekleştiren şahıslarla bağlantılı olan ve ilimizde yılbaşı günü benzer saldırılara tevessül edebilecekleri şeklinde haklarında bilgiler bulunan (41) şüpheli,

- Terör örgütüyle irtibatlı olan ve hakkında bu konuda deliller bulunan (13) şüpheli,

- Sosyal medya platformlarında terör örgütü yanlısı paylaşımlarda bulunan (14) şüpheli,

- 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 54'üncü maddesinin (b), (d) ve (k) bentleri ile 676 saylı KHK'nın 36'ncı maddesiyle eklenen ve 7070 sayılı Kanun'un 31'inci maddesiyle kanunlaşan "Uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından tanımlanan terör örgütleriyle ilişkili olduğu" ve adı geçen ülkemiz açısından tehdit oluşturan YTS (Yabancı Terörist Savaşçı) olduğu, ayrıca çatışma bölgeleriyle irtibatı tespit edilen (15) şüpheli olmak üzere;

- Toplam (115) şüphelinin yakalamasına yönelik olarak ilimiz ve (2) farklı ilde (114) adres için 30/12/2025 saat 01.00 itibariyle eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş, sonucunda (110) şüpheli yakalanmıştır. Diğer şüphelilerin yakalanılması çalışmalarına devam edilmektedir."

ANKARA'DA 17 GÖZALTI

Ankara'da da terör örgütü DAEŞ'e yönelik yeni bir operasyon yapıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyon kapsamında 11'i yabancı, altısı Türk vatandaşı 17 şüpheli gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, terör örgütü üyelerinin elde edilen dijital materyallerin incelenmesi sonucu deşifre edildikleri belirtildi.

Gözaltına alınan terör örgütü üyelerinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

YALOVA'DA ÜÇ POLİS ŞEHİT OLDU

Terör örgütü DAEŞ'e yönelik yurt genelinde operasyonlar sürüyor.

Emniyet güçleri dün Yalova'da bir adrese baskın düzenlemiş, silahla karşılık verilmesi üzerine çatışma çıkmıştı.

Çatışmada üç polis şehit olmuş; sekizi polis, biri bekçi dokuz kişi yaralanmıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, altı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.