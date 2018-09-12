Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü TKP/Kıvılcım ile irtibatları tespit edilen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerden 4'ünü gözaltına aldı.
Aralarında Avusturyalı gazeteci Max Zirngast'ın da bulunduğu şüpheliler, ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ele geçen dijital materyal ve örgütsel dokümanların incelenmesine devam edildiği belirtildi.
Savcılık kaynakları, şüphelilerin çocuk ve gençlere yönelik "yaz okulu" adı altındaki eğitim merkezi faaliyetlerinin de soruşturma kapsamında olduğunu bildirdi.