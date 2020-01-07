Ankara'da terör örgütüne ilaç temin eden 2 şüpheli yakalandı (72 bin ilaç)

Ankara'da 72 bin ilacın ele geçirildiği olayda terör örgütlerine ilaç temin ettikleri öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.



Silopi üzerinden Irak Kürdistan Bölgesel yönetiminin başkenti Erbil'e ilaç sevkiyatı yapılacağını tespit eden polis operasyon düzenledi. 2 kişinin gözaltına alındığı operasyonda kanser, antidepresan, ağrı kesici, antibiyotik, epilepsi gibi ilaçlar ele geçirildi.

İlaçların terör örgütüne sevkedileceği tespit iddiası üzerine soruşturma genişletildi.

Altındağ ilçesinde bir eczaneden temin edilen ilaçların terör örgütlerine gönderdiği ihbarı alan Ankara ekipleri harekete geçti. Düzenlenen operasyonda iki kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlardan birinin aracında yapılan aramada antibiyotik ve antidepresan ile kanser, epilepsi ve diyabet tedavisinde kullanilan 72 bin 758 ilaç ele geçirildi.



Kaçakçılık terör ve istihbarat birimlerinin eşgüdümünde soruşturma sürüyor.