Ankara’da test aşamasındaki YHT hattında kaza: 4 yaralı

Ankara’da yeni hizmete alınacak Yüksek Hızlı Tren (YHT) vagonlarının test sürüşü sırasında tekni arıza nedeniyle tren raydan çıktı. Kazada 4 çalışan hafif şekilde yaralandı.

Ankara’da test aşamasındaki YHT hattında kaza: 4 yaralı

’da yeni Yüksek Hızlı (YHT) hattının test çalışmaları sırasında teknik arıza nedeniyle kaza meydana geldi.

Saat 02.52’de Mamak’taki Kayaş istasyonunda yaşanan kaza, hattın yolcu trafiğine kapalı olduğu zaman diliminde yaşandı.

Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’ndan yapılan açıklamaya göre; yeni hizmete alınacak YHT vagonlarının test sürüşü sırasında Kayaş İstasyonu Kırıkkale yönündeki makastan geçişi esnasında tren raydan çıktı.

Kazada 4 YHT çalışanı hafif yaralanırken, kazayla ilgili teknik ve idari inceleme başlatıldı.

Kazaya bağlı olarak elektrifikasyon sisteminde meydana gelen hasar nedeniyle, hat onarım çalışmaları tamamlanıncaya kadar tren trafiği geçici olarak durduruldu.

Ankara-Sivas arası YHT işletmeciliği Ankara-Kırıkkale arasında otobüs aktarması ile yapılacağı açıklandı.

Hattın işletmeye açılması için çalışmalar devam ediyor.

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