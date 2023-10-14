Ankara’da test aşamasındaki YHT hattında kaza: 4 yaralı

Ankara’da yeni Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının test çalışmaları sırasında teknik arıza nedeniyle kaza meydana geldi.



Saat 02.52’de Mamak’taki Kayaş istasyonunda yaşanan kaza, hattın yolcu trafiğine kapalı olduğu zaman diliminde yaşandı.



Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’ndan yapılan açıklamaya göre; yeni hizmete alınacak YHT vagonlarının test sürüşü sırasında Kayaş İstasyonu Kırıkkale yönündeki makastan geçişi esnasında tren raydan çıktı.



Kazada 4 YHT çalışanı hafif yaralanırken, kazayla ilgili teknik ve idari inceleme başlatıldı.



Kazaya bağlı olarak elektrifikasyon sisteminde meydana gelen hasar nedeniyle, hat onarım çalışmaları tamamlanıncaya kadar tren trafiği geçici olarak durduruldu.



Ankara-Sivas arası YHT işletmeciliği Ankara-Kırıkkale arasında otobüs aktarması ile yapılacağı açıklandı.



Hattın işletmeye açılması için çalışmalar devam ediyor.