Ankara'da TIR'la otomobil çarpıştı: 1 ölü

Ankara’nın Polatlı ilçesinde karşı yönlerden gelen TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Ankara'da TIR'la otomobil çarpıştı: 1 ölü

Kaza, sabah saatlerinde Polatlı-Konya Karayolu Avdanlı mevkiinde meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, Konya istikametine giden TIR ile istikametine seyir halinde olan otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu otomobil ikiye bölündü.

Ankara'da TIR'la otomobil çarpıştı: 1 ölü - 1

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Otomobil sürücüsü F.M.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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