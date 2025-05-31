Ankara'da TIR'la otomobil çarpıştı: 1 ölü

Alınan bilgilere göre, Konya istikametine giden TIR ile Ankara istikametine seyir halinde olan otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu otomobil ikiye bölündü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.



Otomobil sürücüsü F.M.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.