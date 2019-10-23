Hâkim ve Savcılar Kurulu (HSK), 10 Temmuz 2019 tarihinde yayınlandığı 785 sayılı kararla, Ankara'da 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kurulmasına karar verdi.

Bu mahkemeye, 16 Eylül tarihinden itibaren dosya verilmeye başlandığı belirtildi.



MİT'ÇİLERİN DAVALARI

Kuruluş işlemleri tamamlanan mahkeme, ilk etapta sadece MİT görevlilerinin yargılandığı davalara bakmakla görevlendirildi. Özel mahkemenin sonraki sürecte diğer terör dosyalarına bakıp bakmama durumuna ise diğer mahkemelerdeki iş yüküne göre karar verileceği belirtildi.

Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nin faaliyete başlamasıyla birlikte, savcılığın, MİT görevlileri hakkında sürdürülen soruşturmalarin hızlandınlarak seri bir şekilde iddianameleri düzenlemeye başladığı bildirildi. MİT'teki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmalar kapsamında haklarında dava açılan personelin davalarının da bu mahkeme de görüleceği ifade edildi.

Bu mahkemedeki davaların kamuoyuna açık bir şekilde yapılıp yapılmayacağına ise mahkeme heyeti karar verecek. Mahkeme heyetinin, CMK'daki 'kamu güvenliği' hükmü nedeniyle bazı duruşmalar kapalı yapabileceği ifade edildi.