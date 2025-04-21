Ankara'da toplu taşıma araçları 23 Nisan'da ücretsiz hizmet verecek

Ankara'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek.

Ankara'da toplu taşıma araçları 23 Nisan'da ücretsiz hizmet verecek

EGO Genel Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda otobüs, metro ve ANKARAY'ın ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar 23 Nisan Çarşamba günü saat 06.00'dan 24.00'e kadar hizmetlerinden ücretsiz faydalanabilecek.

EGO'nun 23 Nisan'da 377 güzergahta cumartesi günü servis programına göre hizmet verecek otobüslerinin hareket saatlerine ve güzergahlarına, EGO CEP'TE mobil uygulamasından ve EGO'nun internet sitesinden ulaşılabilecek.

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