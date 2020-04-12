Ankara'da toplu taşımada maske ve dezenfektan zorunluluğu

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla toplu taşıma araçlarında 13 Nisan saat 00.01’den itibaren maske kullanılması ve genel hijyen için sıvı dezenfektan bulundurulması zorunlu olacak.

NTV Haber 12.04.2020 - 17:40 | Son Güncelleme : 12.04.2020 - 17:41

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