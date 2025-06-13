Ankara'da toplu taşımada ücretsiz aktarma dönemi: Uygulama 1 Temmuz'da başlıyor
Ankara'da Mamak Metrosu uzatılıyor. Projenin temeli bugün atıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, toplu taşımada aktarma sisteminin başlayacağını söyledi.
Başkent Ankara'da Dikimevi-Natoyolu Raylı Sistemi uzatılıyor.
Mamak Metrosu olarak da bilinen hatta temel atma töreni bugün gerçekleşti.
Tamamı yer altından geçecek hattın 7,46 kilometre uzunluğunda olacağını söyleyen Yavaş, hat üzerinde sekiz istasyon olacağını söyledi.
"Bu güzergah tamamlandığında günde yaklaşık 300 bin yolcunun seyahati kolaylaşacak." diyen Yavaş, "Bu, yalnızca bir metro hattı değil, bölge ulaşımı için büyük bir rahatlama anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.
ÜCRETSİZ AKTARMA DÖNEMİ BAŞLIYOR
Mansur Yavaş, Ankara'da ücretsiz aktarma döneminin başlayacağını da açıkladı.
EGO Genel Müdürlüğünün bünyesindeki ulaşım araçlarının ring hatlarını çoğalttıklarını kaydeden Yavaş, şöyle devam etti:
"Ücretsiz aktarma uygulamasına geçiyoruz. Metrodan otobüse ya da otobüsten metroya yapılan ilk aktarmalar ücretsiz olacak.
Kent içi trafiği rahatlatacak uygulamamız 1 Temmuz itibarıyla başlıyor.
Ayrıca pik saatlerde daha indirimli biniş çalışmalarımız devam ediyor.
Bu kapsamda 44 yeni hat ve mevcutlarla birlikte 209 hattın metro istasyonlarına ring yapması sağlanacak.
Böylece hem otobüs servis süreleri kısalacak hem de daha sık aralıklarla fazla servis verilebilecek."
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