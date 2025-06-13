Ankara'da toplu taşımada ücretsiz aktarma dönemi: Uygulama 1 Temmuz'da başlıyor

"Bu güzergah tamamlandığında günde yaklaşık 300 bin yolcunun seyahati kolaylaşacak." diyen Yavaş, "Bu, yalnızca bir metro hattı değil, bölge ulaşımı için büyük bir rahatlama anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Mamak Metrosu olarak da bilinen hatta temel atma töreni bugün gerçekleşti.

ÜCRETSİZ AKTARMA DÖNEMİ BAŞLIYOR

Mansur Yavaş, Ankara'da ücretsiz aktarma döneminin başlayacağını da açıkladı.

EGO Genel Müdürlüğünün bünyesindeki ulaşım araçlarının ring hatlarını çoğalttıklarını kaydeden Yavaş, şöyle devam etti:

"Ücretsiz aktarma uygulamasına geçiyoruz. Metrodan otobüse ya da otobüsten metroya yapılan ilk aktarmalar ücretsiz olacak.

Kent içi trafiği rahatlatacak uygulamamız 1 Temmuz itibarıyla başlıyor.

Ayrıca pik saatlerde daha indirimli biniş çalışmalarımız devam ediyor.

Bu kapsamda 44 yeni hat ve mevcutlarla birlikte 209 hattın metro istasyonlarına ring yapması sağlanacak.

Böylece hem otobüs servis süreleri kısalacak hem de daha sık aralıklarla fazla servis verilebilecek."