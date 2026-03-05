Ankara'da trafiği kilitleyen U dönüşü. Belediye otobüsü asılı kaldı
05.03.2026 10:32
Son Güncelleme: 05.03.2026 10:49
Refüjde asılı kalan belediye otobüsü bölgede trafik yoğunluğu oluşmasına neden oldu.
Ankara'da bir belediye otobüsü, refüj üzerinden dönüş yapmaya çalışırken asılı kaldı.
Ankara'da refüjde asılı kalan belediye otobüsü trafiği aksattı.
Yenimahalle Eşref Bitlis Caddesi'ndeki Etlik Şehir Hastanesi yakınındaki kavşakta, 06 DY 0343 plakalı belediye otobüsü orta refüj üzerinden "U" dönüşü yapmak isterken diği platformda asılı kaldı.
Otobüsün yolu kapatması nedeniyle kavşakta araç yoğunluğu oluştu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen trafik ekipleri araç geçişini kontrollü sağladı.
Belediye otobüsünün bulunduğu yerden kaldırılması için çalışma başlatıldı.