Ankara'da Batıkent istikametinde ilerleyen Hüseyin Ç'nin kullandığı otomobil, Yenimahalle Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda kontrolden çıkarak Konya yolu ayrımını gösteren levhanın direğine çarptı.
Kazada araçta bulunan 4 kişiden sürücü Hüseyin Ç. ile Adem Ü. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerini yaptıktan sonra yaralıları hastaneye kaldırdı.
Yapılan ilk incelemede sürücünün alkollü olduğunun belirlendiği iddia edildi.
Ankara'da trafik kazası: 2 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Ankara'da otomobilin, yol ayrımını gösteren levhanın direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Ankara'da Batıkent istikametinde ilerleyen Hüseyin Ç'nin kullandığı otomobil, Yenimahalle Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda kontrolden çıkarak Konya yolu ayrımını gösteren levhanın direğine çarptı.